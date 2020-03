Beiaardconcert ter ere van strijders coronavirus Frank Eeckhout

26 maart 2020

12u59 0 Geraardsbergen Beiaardier Jakob De Vreese laat op zaterdag 28 maart om 19.30 uur de klokken galmen voor een beiaardconcert ter ere van de strijders tegen het coronavirus.

Vanuit de toren van de Sint-Bartholomeuskerk in Geraardsbergen brengt Jakob De Vreese een hulde aan de helden in de strijd tegen Corona. “Om 20 uur sluiten we af met een oorverdovend applaus. Je kan alles live volgen op de Facebookpagina van Visit Geraardsbergen", laat schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld) weten