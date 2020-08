Beginnend brandje tijdens verdelgen van onkruid met gasbrander snel onder controle Frank Eeckhout

16u43 0 Geraardsbergen In de voetweg tussen het station van Geraardsbergen en de Lessensestraat is dinsdagnamiddag brand uitgebroken aan een gebouw. Dat gebeurde toen stadsarbeiders bezig waren met het verdelgen van onkruid met een gasbrander.

De brand ontstond omstreeks 15.30 uur aan de houten deur van een gebouw waar auto’s gestald staan. “Het vuur was snel onder controle waardoor de schade beperkt bleef. Het is niet de eerste keer dat op die manier brand ontstaat. Deze keer gelukkige met lichte schade maar het is al erger geweest. Het verdelgen van onkruid is een arbeidsintensieve taak geworden omdat er geen pesticiden meer gebruikt mogen worden door steden en gemeenten. Dit in tegenstelling tot inwoners, die dat wel nog mogen, wat eigenlijk een vreemde kronkel is in de wetgeving", meent burgemeester Guido De Padt (Open Vld).