Basisschool GO! Dender verwelkomt kinderen in groene school Frank Eeckhout

01 september 2020

13u56 1 Geraardsbergen De kinderen van basisschool GO! Dender in Geraardsbergen stapten dinsdagmorgen een groene school binnen.

Een groen versierde schoolpoort en leerkrachten in groene outfit. Je kon dinsdagmorgen niet naast de vergroening van GO! Dender kijken. Een verwilderd, ontoegankelijk stuk grond werd omgetoverd tot een aangenaam, natuurlijk plekje met zachte ondergrond. Verder werd de speelplaats vergroot met extra zitplaatsjes binnen en buiten. Ook het voetbalveld kreeg een andere locatie. Een project in samenwerking met MOS Oost-Vlaanderen.