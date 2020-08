Basisschool GO! Dender vergroot de speelplaats Frank Eeckhout

31 augustus 2020

09u03 0 Geraardsbergen Basisschool GO! Dender in Geraardsbergen heeft van de zomervakantie gebruikt gemaakt om de speelplaats van de kinderen groter te maken.

“Van het verwilderd, ontoegankelijk gedeelte achter de refter hebben we een natuurspeelplaats gemaakt. Het voetbalveld is verhuisd en groter geworden, er staat een picknicktafel en we hebben een binnenruimte waar kinderen tot rust kunnen komen", laat juf Vicky weten.