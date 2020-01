Basisschool GO! Dender schenkt 1.250 euro aan WONOzo Frank Eeckhout

13 januari 2020

16u57 1 Geraardsbergen Basisschool GO! Dender uit Geraardsbergen heeft 1.250 euro geschonken aan WONOzo. Dat is de opbrengst op de kerstmarkt op school.

Het personeel van GO! Dender, de leerlingen en de leden van de oudervereniging organiseerden in december een kerstmarkt tijdens De Warmste Week. Zelfgemaakte werkjes van de kinderen werden verkocht ten voordele van WONOzo. WONOzo! begeleidt kwetsbare gezinnen en ondersteunt volwassen personen met een (vermoeden van) beperking en hun netwerk in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Directeur Vervaet kwam de cheque maandag in ontvangst nemen.