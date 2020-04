Basisschool GO! Centrum houdt digitaal oudercontact Frank Eeckhout

10u19 0 Geraardsbergen Het team van basisschool GO! Centrum in Geraardsbergen houdt op 21 en 23 april voor het eerst in de geschiedenis een digitaal oudercontact.

Door de opschorting van de lessen op maandag 16 maart zijn de leerkrachten heel snel overgeschakeld op lesgeven vanop afstand. GO! Centrum investeerde de afgelopen jaren in de aankoop van Chromebooks en leerde de leerlingen reeds werken met digitale tools als Smartschool en de Google omgeving. Deze vaardigheden liet hen dan ook toe om snel te kunnen overstappen op leren vanop afstand. “Omdat we als school sterk inzetten op ouderbetrokkenheid en gaan voor een gepersonaliseerde aanpak van onze leerlingen, bieden we de ouders een oudercontact aan via digitale weg. Dit is een uitstekend moment om bij onze ouders te polsen hoe alles verloopt en hun vragen te beantwoorden”, licht directeur Stijn Haegeman toe. De directeur is uiterst trots op de inspanningen van het voltallige team, de leerlingen én de ouders. Al hoopt ook hij hen allen snel gezond en wel terug te zien op de school.