Atheneumleerling Xaydée Van Sinaey kroont zich tot Belgisch kampioen veldrijden Frank Eeckhout

17 januari 2020

10u23 1 Geraardsbergen Net voordat Laurens Sweeck zich bij de profs tot Belgisch kampioen veldrijden had gekroond, was de Geraardsbergse Xaydée Van Sinaey (14) op hetzelfde parcours als winnaar over de streep gekomen in de categorie ‘meisjes nieuwelingen’.

Xaydée die op het GO! Atheneum Geraardsbergen de richting Economie-Wiskunde volgt, behaalde haar tiende trui als Belgisch kampioen waarvan vier truien in het veldrijden, twee Belgische titels op de weg, drie Belgische tijdrittitels en één Belgische kampioenstitel op de piste. “Ik train drie dagen in de week met de fiets, maar ben bijna dagelijks bezig met krachtoefeningen, lopen, stabilisatie- of conditieoefeningen. Vaak train ik ook in Nederland omdat het niveau daar uitdagender en hoger is", zegt ze.

De jonge Geraardsbergse glundert als ze haar medaille en kampioenstrui boven haalt. “Ik droom ervan om profwielrenster te worden en de hegemonie van de Nederlandse vrouwen te breken in het veldrijden. Ik kijk enorm op naar Mathieu van der Poel en Ceylin Alvarado, maar kreeg de fietsmicrobe te pakken van mijn vader die zelf ook geen onaardig fietser was. Ik rijd momenteel bij de ploeg Tormans–Acrog en moet vooral mijn ouders bedanken die mij enorm steunen en vaak taxi spelen naar mijn verschillende wedstrijden en trainingen. Het ultieme doel is wereldkampioene worden. Onlangs heb ik besloten om van veldrijden mijn hoofddiscipline te maken. Sinds mijn zevende plaats in de Koppenbergcross in Ronse krijg ik enorm veel aandacht van fans en tegenstanders. Deze Belgische titel zorgt voor nog meer aandacht maar leverde ook heel wat leuke felicitaties op", zegt de ambitieuze tiener’.

