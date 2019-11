Atheneum ontvangt nationaal kwaliteitslabel eTwinning Frank Eeckhout

15 november 2019

17u38 0 Geraardsbergen Vorig jaar schooljaar nam Nancy Thibaut, leerkracht Frans, met 6 secretariaat-talen deel aan een eTwinning-project met een school uit Florenville. De leerlingen van beide scholen organiseerden enkele uitwisselingsactiviteiten uit op locatie. De school ontving hiervoor een Nationaal Kwaliteitslabel.

Het GO! Atheneum van Geraardsbergen zet al enkele schooljaren sterk in op buitenlandse onderwijservaringen voor zowel leerlingen als leerkrachten. Naast deelname aan Erasmus-projecten, startte de school ook met eTwinning. eTwinning is een community, die leerkrachten over de grenzen heen mogelijkheden biedt om materiaal te wisselen, praktijkvoorbeelden uit te wisselen, samen te werken in groep (online) en bijvoorbeeld projecten te organiseren.