Atheneum Geraardsbergen ontvangt delegaties uit vijf Europese landen tijdens Erasmusproject Frank Eeckhout

06 februari 2020

Het GO! Atheneum Geraardsbergen fungeert deze week als als gast in een Erasmusproject voor delegaties van leerkrachten en leerlingen uit Litouwen, Roemenië, Griekenland, Turkije en Portugal. De focust ligt op onderwijsontwikkeling en –vernieuwing in de verschillende Europese landen.

Op maandag werd de dag gestart met een openingsceremonie, ingezegend door de Geraardsbergse Belleman. Verder stond ook een workshop rond virtual reality en gamification op het programma, naast een algemene focus op webtools en het gebruik van de multi-ethnics calender op de Chromebooks van de school. “De weekplanning werd aangevuld met een bezoek aan het Brugse frietmuseum en brouwerij ‘Halve Maan’. Ook Flanders Field Museum en het bijwonen van de ‘Last Post Tribute’ aan de Menenpoort bracht de leerlingen en hun buitenlandse collega-studenten heel wat bij over het Belgische oorlogsverleden. Op donderdag werd de delegatie verwacht aan het stadhuis van Geraardsbergen, waar schepen Martine Duwyn hen van harte welkom heette. Ook de Broederschap van Manneke Pis was aanwezig om de jongeren kennis te laten maken met de bekendste figuur uit Geraardsbergen. Een beklimming van de Muur maakte het avontuur in de Oudenbergstad compleet. Verschillende leerlingen van het Atheneum ontvangen als gastgezin een leeftijdsgenoot uit één van de deelnemende Europese landen. Hierdoor spelen we niet enkel in op de uitwisseling van ideeën rond onderwijsontwikkeling, maar worden alle deelnemers ook een week lang in een vreemde taal ondergedompeld,” zegt directeur Brecht Persoons.