Atheneum Geraardsbergen maakt 1.800 gelaatsmaskers voor zorgsector Frank Eeckhout

03 april 2020

10u11 0 Geraardsbergen Leerkachten van Atheneum Geraardsbergen hebben al 1.200 gelaatsbeschermers gemaakt voor de zorgsector. En die capaciteit kan nog opgedreven worden tot 1.800. “Onze lasercutter staat toch stil. Dan kunnen we die beter gebruiken voor goede doeleinden", zegt directeur Brecht Persoon.

Na 3 dagen assembleren kan het atheneum 1.200 gelaatsmaskers leveren. Die worden verdeeld onder het A.S.Z., de stageplaatsen van de school en de woonzorgcentra die deel uitmaken van Senior Living Group, Armonea, Orelia, Anima Care en Orpea. In de paasvakantie kunnen daar nog 600 gelaatsmaskers bijkomen. “Aangezien heel wat van onze leerlingen stage lopen in een woon- en zorgcentrum, een kinderdagverblijf of in de thuiszorg hebben wij als school een nauwe band met de gezondheidssector. We vonden het dus onze plicht om al deze mensen een hart onder de riem te steken en om te helpen waar we kunnen. Eerder al schonken we onze stock van maskers en beschermingspakken aan leerlingen die via hun Duaal traject aan de slag blijven op de werkplek en aan het A.S.Z. caùpus Geraardsbergen,” kadert directeur Brecht Persoon.

Zoektocht naar materiaal

Atheneum Geraardsbergen voelde echter dat de school meer kon betekenen en werkte daarom een planning uit om de lasercutter in te schakelen voor de productie van 1.200 maskers. “Onder leiding van Koen Slagmulder, Yves De Wolf en Chris Teirlinck (technisch verantwoordelijken) startte de zoektocht naar materiaal. We konden uiteindelijk rekenen op gratis platen van Publi-FDM en Exolon Group en ook Derito leverde band die gebruikt wordt voor de aansluiting aan het hoofd. Heel wat leerkrachten toonden zich bereid om in kleine groepjes alles te assembleren. We hielden vanzelfsprekend rekening met de regels van social distancing. De nodige veiligheidsvoorzieningen werden ook correct gevolgd door iedereen", besluit de directeur.