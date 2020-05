Atheneum gaat temperatuur leerlingen en leerkrachten meten met automatische gezichtsscan Frank Eeckhout

14 mei 2020

13u02 5 Geraardsbergen Met een automatische gezichtsscan gaat Atheneum Geraardsbergen de temperatuur meten van leerkrachten en 300 laatstejaars uit ASO, TSO en BSO meten aan de schoolpoort. “Een gezichtsscan geeft meer info over de lichaamstemperatuur en kan zelfs controleren of de persoon voor de scan een gezichtsmasker draagt”, zegt directeur Brecht Persoon.

Vanaf maandag 18 mei ontvangt het Atheneum opnieuw de laatstejaars uit ASO, TSO en BSO, verspreid over de volledige lesweek. De school stelt momenteel alles in het werk om de heropstart veilig te laten verlopen, zodat leerling met een gerust gevoel de lessen kunnen bijwonen. Als enige school in de ruime regio zal het atheneum de temperatuur van leerlingen meten met een automatische thermometer. “Een gezichtsscan geeft meer info over de lichaamstemperatuur en kan zelfs controleren of de persoon voor de scan een gezichtsmasker draagt. Dankzij de firma Neta beschikken we gratis over een tabletsysteem met specifieke software. Leerlingen gaan op een halve meter van het toestel staan, waarna via infrarood de temperatuur gemeten wordt. Tegelijkertijd controleert de scanner ook of de leerling een mondmasker draagt. Bij groen licht, kan de leerling het schooldomein betreden. Aangezien het om een pilootproject gaat, zal bij leerlingen met koorts de temperatuur ook nog manueel gemeten worden. Aan elke poort voorzien we bovendien ook nog personeel om alles in goede banen te leiden”, vertelt directeur Brecht Persoons.

Modulair systeem

Op termijn kan de school aan het systeem nog extra functies toevoegen, waarmee het atheneum onder andere de aanwezigheden digitaal kan registreren. “Om de software aan te passen, kunnen we onze eigen leerlingen uit onder andere Industriële ICT, Wetenschappen-STEM en onze nieuwe richting iTronic inschakelen. Ook dat is positief”, vult de directeur nog aan.

We gingen op zoek naar een duurzame en betaalbare oplossing die het nieuwe normaal wat vlotter kan laten verlopen. Kinderen kunnen net iets veiliger naar school. Ouders kunnen net iets opgeluchter ademhalen Dirk Taeleman en Dimitri Neirynck, Neta

De firma Neta, een collectieve start-up van technologische innovators in Oudenaarde, is enorm enthousiast over de samenwerking met het atheneum. “We zijn techneuten, maar vooral ook bezorgde burgers. Daarom gingen we op zoek naar een duurzame en betaalbare oplossing die het nieuwe normaal wat vlotter kan laten verlopen. Nu en in de toekomst. Kinderen kunnen net iets veiliger naar school. Ouders kunnen net iets opgeluchter ademhalen. Ook bedrijven kunnen dit gebruiken wanneer ze hun deuren terug openen. Het systeem kan immers perfect uitgebreid worden met automatische registratie, gekoppeld aan de gezondheidsscan. We wilden een echt modulair systeem afleveren. Studenten van technische scholen kunnen er creatief mee aan de slag en bedrijven kunnen het toepassen op welke manier het nuttig is”, zeggen Dirk Taeleman en Dimitri Neirynck.