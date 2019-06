ASZ wil Oost-Vlamingen bewust maken van het belang van reanimatie Frank Eeckhout

03 juni 2019

11u24 11 Geraardsbergen Het ASZ lanceert tijdens de Week van het Hartritme een campagne die Oost-Vlamingen bewust moet maken van het belang van levensreddende reanimatie.

Met een Kick-off wil het ASZ tijdens de wekelijkse markt in de steden Aalst en Geraardsbergen een groot publiek bereiken. Daar kan men zich informeren en laten screenen op voorkamerfibrillatie (VKF) en basistechnieken van hartmassage leren. Bovendien wordt het gebruik van een AED-toestel toegelicht. “Snel overgaan tot een reanimatie is van levensbelang. De boodschap van deze sessies is dan ook, naast het aanleren van de basistechnieken juist reageren en durven reanimeren”, vertelt Dr. Vanduynhoven, cardioloog binnen het ASZ. “De overlevingskans bij een plotse hartstilstand is namelijk 70% wanneer er binnen de 4 minuten correct wordt gestart met reanimatie en het correcte gebruik van het AED-toestel wordt toegepast. Daarom is een goede kennis van de te overlopen stappen bij een reanimatie van levensbelang. Vervolgens organiseren de cardiologen en het opleidingsteam van het ASZ infoavonden met theorie en praktijkoefeningen rond een hartstilstand en reanimatie.”

De Kick-off vindt op zaterdag 15 juni van 9 tot 14 uur plaats op de Hopmarkt in Aalst en op maandag 17 juni van 9 tot 12 uur op de Markt in Geraardsbergen.