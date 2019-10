Assisenproces rond bijlmoord van start: “Nachtmerrie blijft door mijn hoofd spelen” Wouter Spillebeen

15 oktober 2019

18u12 0 Geraardsbergen In het Gentse hof van assisen is vandaag de jury geselecteerd voor het proces van Thomas C. (41), die terecht staat voor het doodsteken van zijn ex-vriendin in Onkerzele. Hij takelde ook een buurvrouw ernstig toe, maar zij overleefde de zware verwondingen. Zolang de dader niet veroordeeld is, kan het verwerkingsproces niet beginnen”, zegt ze.

Op 11 juni 2015 ontstond er volgens getuigen een kletterende ruzie in de woning van Sandra Stompf (38) in de Volderstraat in Onkerzele, vlakbij provinciaal domein De Gavers. Buurvrouw Anja Massart (49) maakte zich zorgen om de twee kinderen die in het huis waren, toen 13 en 4 jaar oud. Ze schraapte al haar moed bijeen stapte op de woning af, maar kwam daar haar ergste nachtmerrie tegen. Thomas C., de ex-vriend van Sandra die een bijl in zijn hand had, draaide zich om toen hij haar opmerkte en ging haar te lijf. De buurvrouw wilde vluchten, maar kreeg de ene slag van de bijl na de andere. Ze verweerde zich door haar armen voor haar gezicht te houden, maar kon de dolle man met de bijl niet tegenhouden. Zwaargewond kon ze zich uiteindelijk toch losrukken. Ze vluchtte weg en zeeg neer in een openstaande garage zo’n vijftig meter verderop.

De politie van Geraardsbergen kwam intussen ter plaatse en trof in de woning een gruwelijk tafereel aan. Sandra Stompf was met de bijl doodgestoken voor de ogen van de twee kinderen. Dankzij het optreden van buurvrouw Anja en de buurvrouw die haar opving, liepen de kinderen een zware shock, maar geen kleerscheuren op.

Schuld

De buurvrouw wordt in het assisenproces opgeroepen als getuige. ““Ik probeer mijn leven opnieuw op te pakken, maar telkens de zaak voor de rechtbank komt, wordt alles weer opgerakeld”, liet ze eerder optekenen. “Die nachtmerrie blijft door mijn hoofd spelen. Zolang de dader niet veroordeeld is, kan het verwerkingsproces niet beginnen.” Ook de zoon van Sandra is nog zwaar onder de indruk van de feiten. “Voor hem maakt het ook niet uit of de dader voor het Hof van assisen of voor de correctionele rechtbank verschijnt. Zolang hij maar gestraft wordt”, volgens zijn advocaat Nadine De Wolf.

Het gerecht besloot toch dat C. voor een assisenjury moet verschijnen voor de doodslag en de poging doodslag. Dat proces werd vandaag afgetrapt met de selectie van de juryleden. De opdracht van de twaalfkoppige jury begint vrijdag, bij de start van de getuigenverhoren en de behandeling van de zaak ten gronde. Zij moeten de magistraten van het hof van assisen bijstaan bij de beslissing van de strafmaat voor C., die zijn schuld niet ontkent en in de gevangenis zijn spijt betuigde.