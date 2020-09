Arne Van den Bossche wil neus voor goals tonen bij KSV Geraardsbergen: “Sportieve revanche nemen op Olsa” Kristophe Thijs

09 september 2020

19u53 0 Geraardsbergen Het ambitieuze KSV Geraardsbergen opent zondag de competitie voor eigenlijk volk tegen Zeveren Sport. De ploeg van coach Kevin Waegemans onderging in het tussenseizoen een stevige gedaanteverwisseling, maar presteerde lang niet onaardig tijdens de voorbereiding. Roodgeel hoopt dan ook dit seizoen mee te kunnen doen voor de prijzen in tweede provinciale B. Op het menu staan alvast enkele leuke derby’s tegen Sottegem, Borsbeke en Burst.

KSV Geraardsbergen kaapte onder meer bij het naar tweede nationaal promoverende Olsa Brakel twee jonge talenten weg met Cyriel Stroobant en Arne Van den Bossche. De zoon van voormalig Belgisch kampioen wielrennen Alain Van den Bossche leek lange tijd op weg om door te breken bij Olsa Brakel, maar de nieuwe coach Fanno Nijst geloofde vorig seizoen niet echt in de spits die er af te rekenen had met een moordende concurrentie.

Dood spoor

“Terwijl ik onder Steven Huysveld nog regelmatig de kans kreeg om me te tonen bij het eerste elftal was dit met de komst van Nijst niet meer het geval. Ik voelde al langer aan dat ik bij Olsa op een dood spoor zat. Na vier jaar bij de beloften weet je dan ook dat je best van team verandert om opnieuw kansen te kunnen krijgen. Ik heb een verloren jaar achter de rug, maar het is nu aan mij om op een sportieve manier revanche te nemen op Olsa. Ik zeg dit overigens zonder enige vorm van rancune”, vertelt Arne Van den Bossche.

Vertrouwen

Onder KSV-coach Waegemans hoopt Van den Bossche opnieuw zijn spelplezier te vinden, zij het dan op een lager niveau. “Ik krijg hier duidelijk mijn kans als diepe spits en dat geeft uiteraard vertrouwen. Dit moet een seizoen worden om ook mezelf opnieuw te bewijzen. Het niveau ligt hier beduidend hoger dan bij de beloften en er wordt al eens meer gebikkeld. In de voorbereiding hebben we alvast bewezen over een sterk voetballend geheel te beschikken. De vele derby’s die op het programma staan, maken dit een interessante reeks. Een plaats in de top vijf moet het minimum zijn voor dit Geraardsbergen, maar ik hoop dat we echt kunnen meestrijden voor de prijzen. Onze voornaamste concurrenten? Sottegem, Burst, Denderleeuw en Borsbeke zijn volgens mij de ploegen waar we rekening zullen moeten mee houden. Ik leg mezelf niet te veel druk op, maar dat ik me wil tonen staat vast.