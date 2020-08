Arne Samyn neemt afscheid van speurhond Diksie, die met welverdiend pensioen gaat: “Traantje wegpinken als ik haar ga afzetten” Claudia Van den Houte

16 augustus 2020

22u12 2 Geraardsbergen Speurhond Diksie mag na bijna negen jaar explosieven opsporen voor Securitas met welverdiend pensioen. Het wordt een emotioneel afscheid voor baasje Arne Samyn (30) uit Geraardsbergen. “Het is moeilijk, maar een nieuwe thuis is het beste voor Diksie. Ze zou niet begrijpen dat ze niet meer met mij mee mag en zou denken dat ze gestraft is.”

Arne werkt nu vier jaar als speurhondenbegeleider bij Securitas. Hij is lid van het EDD-team, wat staat voor ‘Explosive Detection Dogs’. Samen met speurhond Diksie spoort hij, meestal op de luchthaven, explosieven op. “Wij controleren alles wat meegaat op het vliegtuig en dat moet gescreend worden”, vertelt Arne. “Het gaat hoofdzakelijk om cargo.” Voor Diksie komt er nu een einde aan die taak. “Diksie is nu negen jaar oud. Ze is op een leeftijd gekomen dat ze met pensioen mag gaan. Rond die leeftijd kunnen honden vaak fysiek niet meer mee. Hun reukzin gaat immers achteruit.”

Arne is vier jaar het baasje geweest van Diksie, een Mechelse herder. “Ik heb voor haar gezorgd alsof het mijn eigen hond is. Ik heb ze overgenomen van een collega die er toen mee gestopt is. Er wordt wel steeds gekeken of de hond bij de mens past. Het is belangrijk dat er een vriendschapsband is. Je moet de hond immers kunnen belonen en motiveren. Je werkt echt samen in team. Doordat je iedere dag acht uur met elkaar samen bent, ken je elkaar wel snel. Elk jaar zijn er ook testen om ons persoonlijk certificaat te vernieuwen. Een certificaat geldt telkens voor de persoon en de hond samen. Die hond kan dan bijvoorbeeld niet met iemand anders samenwerken. We hebben om de zes weken training. De honden worden ook getest door een dierenarts alvorens een certificaat wordt uitgereikt. Vóór een hond wordt opgeleid als speurhond, wordt getest of het dier wel geschikt is voor ons. Zo moet de hond een buitdrift hebben. Als iemand bijvoorbeeld een balletje gooit, moet hij er onmiddellijk achter lopen. De hond moet het werk ook graag doen.”

Makkelijker om zich aan te passen

Arne moet nu afscheid nemen van Diksie. “Dat is moeilijk. We krijgen wel de kans om de hond te adopteren, maar voor het welzijn van het dier, is het beter dat ze naar een ander baasje gaat. Diksie is het gewoon om elke dag met me mee te gaan naar het werk. Ze zou het niet begrijpen als ze plots niet meer mee mag met mij. Ze zou denken dat ze gestraft is. Ze heeft het werk altijd heel graag gedaan. Als ik de auto open om naar het werk te gaan, zit ze er onmiddellijk in. Als ze naar een andere thuis gaat, belandt ze in een nieuwe omgeving en zal het makkelijker zijn om zich aan te passen aan haar pensioen. Daar zal ze niet het gevoel hebben dat ze mee moet gaan. Bovendien zal alle aandacht daar naar haar gaan. In haar nieuwe thuis is ze de enige hond. Hier moet ze de aandacht delen met onze twee eigen honden en Leon, nog een andere speurhond waarmee ik samenwerk.”

“Ik zal vooral de momenten ’s avonds bij de cargo met haar missen. Hoe trots ze was als ze iets had gevonden. Als ik haar afzet bij haar nieuw baasje, zal ik wel een traantje wegpinken. Maar het is voor haar het beste. Diksie is een heel toffe hond. Ze is zeer aanhankelijk en lief. Ze zal altijd haar best doen voor mensen die ze vertrouwd. Haar nieuwe baasje zal veel met haar moeten bezig zijn. Ze zal even moeten wennen aan haar nieuwe thuis, maar dat zal zeker lukken. Ze weten dat ik er altijd ben om te helpen als dat nodig is.”