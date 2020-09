Arjaantheater gooit de deuren opnieuw open: “Er is plaats genoeg voor iedereen” Frank Eeckhout

09 september 2020

10u20 1 Geraardsbergen De deuren van het Arjaantheater gaan op donderdag 10 september opnieuw open voor het publiek. “De schermen staan klaar, de zitplaatsen zijn afgebakend, de handgel getest. Het is enkel nog wachten op toeschouwers. En die hoeven zich geen zorgen te maken, want er is plaats genoeg voor iedereen”, laat schepen van Cultuur Ann Panis (Open Vld) weten.

In maart 2020 kwam aan het culturele seizoen abrupt een einde. Waar eerst gehoopt werd het seizoen nog te kunnen hervatten, bleek al snel dat het Arjaantheater in seizoen 2019-2020 vroegtijdig de deuren mocht sluiten. Maar de culturele sector is veerkrachtig. Hoe mistig de komende maanden ook zijn, het nieuwe seizoen 2020-2021 gaat op donderdag 10 september van start met het theaterstuk ‘Den beer heeft mij gezien’. “De ticketverkoop voor de periode september tot en met december is gestart op maandag 31 augustus. Voorstellingen die in 2021 op de kalender staan, zullen pas in verkoop gaan op 1 december. Zo heeft CC De Abdij de kans zich aan te passen aan de maatregelen die voor 2021 van kracht zullen zijn. Hierdoor is het helaas niet mogelijk een abonnement aan te kopen dit seizoen, maar de studenten- en 55+-korting en de vrijetijdspas blijven wél geldig", laat schepen Ann Panis weten.

Reserveren kan enkel via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of telefonisch op het nummer 054/43.72.61. Een betaalinstructie volgt pas twee weken voordat de voorstelling plaatsvindt, zo hoeven er geen terugbetalingen te gebeuren als er toch nog een annulatie zou zijn én kan er ingespeeld worden op de laatste veiligheidsmaatregelen. Kom je naar een voorstelling, draag dan zeker je mondmasker – ook tijdens de voorstelling – en volg de pijlen van de aangepaste wandelroute die het cultuurcentrum heeft uitgestippeld.