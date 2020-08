Arbeiders graven oude eeuwenoude skeletten op bij wegenwerken Frank Eeckhout

27 augustus 2020

16u15 3 Geraardsbergen Bij wegenwerken ter hoogte van de kerk in Moerbeke hebben arbeiders bij de start van de werken eeuwenoude skeletten opgegraven. Buurtbewoners zagen dat de beenderen gewoon in een vrachtwagen werden gekiept en afgevoerd.

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer is een aannemer op dinsdag 11 augustus gestart met werken in Moerbekeplein en de Pauwelstraat. Het betonnen wegdek wordt er grondig hersteld vanaf het plein tot voorbij de kerk. Ook de fundering wordt aangepakt. Bij graafwerken voor de kerk werden beenderen van eeuwenoude skeletten blootgelegd. “De arbeiders keken ernaar en kiepten de beenderen tussen de brokken beton in een vrachtwagen", getuigt een buurtbewoner. Navraag leert ons dat het om restanten van lichamen van een oud kerkhof moet gaan uit de jaren 17 of 18 honderd. Volgens Agentschap Wegen en Verkeer heeft de aannemer de vondst gemeld aan de werfleider. “We bekijken nu of de juiste procedure is gevolgd", laat woordvoerster Marie De Vliegher weten.