Ambulancier brandweerpost Geraardsbergen krijgt vuistslag in aangezicht Koen Baten

14 augustus 2020

09u33 26 Geraardsbergen Een ambulancier van de brandweerpost Geraardsbergen heeft afgelopen nacht bij een interventie een vuistslag in het gezicht gekregen van een agressieve patiënt. Wat de aanleiding was voor de slag is nog niet duidelijk. De ambulancier was zwaar onder de indruk.

De feiten vonden plaats in Geraardsbergen. Een ambulance was bezig met een opdracht toen het plots mis liep. Een man werd agressief en trok het mondmasker af van de ambulancier. Daarna volgde een vuistslag vol in het aangezicht.

Later meer...