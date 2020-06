Alles staat klaar voor bedeling, enkel de mondmaskers ontbreken nog Frank Eeckhout

05 juni 2020

15u52 0 Geraardsbergen In de Kunstacademie werd de voorbije weken alles in gereedheid gebracht om de mondmaskers zo snel mogelijk te verdelen onder de inwoners. Alleen blijft het wachten op de levering van de mondmaskers.

De provincie Oost-Vlaanderen laat weten hemel en aarde te bewegen om de mondmaskers zo snel mogelijk te leveren aan de gemeenten. Ondertussen zat het stadsbestuur van Geraardsbergen niet stil en werd alles in voorbereiding gebracht om de mondmaskers te bedelen. “Er heerste een grote bedrijvigheid de laatste weken in de Kunstacademie. Naast een mondmaskers krijgen onze inwoners ook een filter en een krantje met positieve verhalen van mensen over hoe ze de coronacrisis beleefd hebben en instructies hoe je het mondmasker moet dragen en wassen. Alles staat klaar, het enige wat nog ontbreekt zijn de mondmaskers. De mondmaskers aangekocht door de provincie hebben vertraging opgelopen en worden vandaag verwacht in Zaventem. Daarna moeten ze nog vrijgegeven worden door de douane. Van zodra die aankomen, wordt de gigantische logistieke actie hervat. De verdeling, die bedoeld was om te starten op 10 juni, zal hierdoor mogelijk een kleine vertraging oplopen', laat de stad weten.