Alle leerlingen probleemloos voorbij digitale gezichtsscanner Frank Eeckhout

18 mei 2020

16u11 1

Geraardsbergen In GO! Atheneum Geraardsbergen zijn maandag alle leerlingen probleemloos voorbij de digitale gezichtsscanner geraakt. Die meet de temperatuur van de leerlingen en controleert of ze een mondmasker dragen.

Als enige school in de ruime regio meet het Atheneum de temperatuur van leerlingen met een automatische thermometer. “Een gezichtsscan geeft meer info over de lichaamstemperatuur en kan zelfs controleren of de persoon voor de scan een gezichtsmasker draagt. Dankzij de firma Neta beschikken we gratis over een tabletsysteem met specifieke software. Leerlingen gaan op een halve meter van het toestel staan, waarna via infrarood de temperatuur gemeten wordt. Tegelijkertijd controleert de scanner ook of de leerling een mondmasker draagt. Bij groen licht, kan de leerling het schooldomein betreden. De leerlingen arriveerden maandag in shifts op het schooldomein en elke leerling kreeg groen licht.