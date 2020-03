Al vijf patiënten met COVID-19 gehospitaliseerd in ASZ, waarvan één op intensieve Frank Eeckhout

17 maart 2020

16u11 0 Geraardsbergen Er zijn op 17 maart vijf positieve Covid-19-patiënten gehospitaliseerd in het ASZ, één op de cohortafdeling van ASZ Geraardsbergen, één op de dienst Intensieve Zorgen van ASZ Geraardsbergen en drie op de cohortafdeling van ASZ Aalst.

De cohortafdelingen op de campussen Aalst en Geraardsbergen zijn bedoeld voor alle patiënten die aan de gevalsdefinitie voor corona voldoen en die een ziekenhuisopname vereisen. Zij kunnen omwille van hun gezondheidstoestand niet thuis in isolatie verblijven. Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen worden alle patiënten op deze cohortafdelingen verpleegd in een strikte druppel-contactisolatie en is op die verpleegeenheid geen vrije doorloop mogelijk naar andere afdelingen, noch van zorgverleners, noch van patiënten. Al het personeel dat met (mogelijk) besmette patiënten in contact komt, neemt de nodige beschermende maatregelen. Het ziekenhuis volgt daarvoor de richtlijnen van de overheid.

Op de Spoedgevallendienst worden patiënten die zich voor een coronatest aanmelden sinds begin maart volledig afgezonderd van andere patiënten. Ze krijgen bij aankomst een mondmasker en worden begeleid naar een afzonderlijke wachtruimte en onderzoekslokaal. De testen worden uitgevoerd op basis van de gevalsdefinitie die door de overheid is bepaald. Het ASZ-ziekenhuis volgt de situatie op de voet. Maar gezien deze momenteel zo snel verandert en de focus nu ligt op het communiceren van de nodige maatregelen om alle patiënten zo goed mogelijk te verzorgen, zal vanaf woensdag 18 maart geen status van het aantal positieve patiënten binnen het ASZ meer gecommuniceerd worden.