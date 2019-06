Agora-team Atheneum finalist Leraar van het jaar Frank Eeckhout

21 juni 2019

14u18 2 Geraardsbergen Het Agora-team van het GO! Atheneum Geraardsbergen werd genomineerd tot finalist in de wedstrijd Leraar van het jaar. Die wedstrijd wordt elk jaar georganiseerd door het tijdschrift Klasse.

Aangezien onderwijs geen individuele opdracht meer is, werd de wedstrijd echter toegespitst op teams. “De leerkrachten Agora zetten al voor het tweede jaar op rij in op innovatief onderwijs waarbij leerlingen zelf het eigenaarschap opnemen van hun leerproces. Dit bevordert niet alleen de resultaten van de leerlingen, maar ook hun motivatie. Bovendien worden ze voorbereid op het hoger onderwijs, want daar zullen ook zelf verantwoordelijkheid moeten opnemen,” zegt directeur Brecht Persoons.

Het team werd ingeschreven door leerlingen en collega’s, zonder dat deze partijen het van mekaar wisten. “De appreciatie van de leerlingen en leerkrachten is de beste prijs die je als team kan winnen, los van eender welke nominatie. Natuurlijk waren we graag uit de bus gekomen als winnaar, maar elk lid van het team mag terecht fier zijn op wat ze gedurende twee jaar al tot stand gebracht hebben.”