Affiche om signaal te geven dat overdreven snelheid niet kan Frank Eeckhout

31 juli 2019

13u58 0 Geraardsbergen Inwoners van Geraardsbergen kunnen een affiche voor hun raam hangen om aan te geven dat overdreven snelheid in het straat echt niet kan.

Wil je mee een signaal geven dat overdreven snelheid echt niet kan en tegelijkertijd de chauffeurs bedanken die zich wel aan de toegelaten snelheid houden? Hang dan in de maand oktober een bord van control cruiser aan je raam en bedank alle chauffeurs die zich wel aan de toegelaten snelheid houden. Een bord aanvragen kan via http://ow.ly/iY6z50veQqR. De borden worden begin september verdeeld. Je kan ook zelf je eigen gepersonaliseerde affiche maken via http://ow.ly/HlEN50veQqQ. Let op, de voorraad borden is beperkt.