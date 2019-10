Adriaan Van den Hoof staat opnieuw op de planken in Arjaantheater Frank Eeckhout

11u03 2 Geraardsbergen Adriaan Van den Hoof toert momenteel doorheen Vlaanderen met zijn vijfde volavondshow ‘Ja, maar eerst een diploma’. Op vrijdag 18 oktober houdt hij halt in het Arjaantheater.

Deze keer kruipt Adriaan het podium op, geflankeerd door muzikant Tom ‘Pele’ Peeters. Het wordt een emotionele en komische trip waarin gereflecteerd kan worden over: Zijn we geworden wie we aanvankelijk wilden zijn? Zijn we op het punt geraakt waar we dachten te geraken? Zijn er nog onbeantwoorde verlangens en dromen die moeten worden ingevuld? Of zijn we misschien al klaar om zachtjes in te slapen? Ik dacht het niet! ‘Ja, maar eerst een diploma’ wordt een, bij momenten, hilarische zoektocht die zich op blote voeten over een muzikaal tapijt begeeft. Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10 in Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.