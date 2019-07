Actiecomité trekt participatie voor toekomst Den Bleek in twijfel Claudia Van den Houte

10 juli 2019

20u26 0 Geraardsbergen Het actiecomité ‘Den Dok Blijft’ vraagt zich af in welke mate de opgezette participatierondes rond een nieuwe toekomst voor site Den Bleek echt gemeend zijn. Volgens het comité speelt het bestuur allesbehalve open kaart.

Inwoners kunnen tijdens de zomervakantie hun ideeën over de invulling van ‘Den Bleek’ deponeren in ideeënbussen. Het comité stelt dat het stadsbestuur nog steeds geen enkel initiatief heeft genomen om Farys te contacteren, de watermaatschappij die zich ook bezig houdt met het beheer van zwembaden, om een oplossing te zoeken. Volgens het comité loopt de participatie rond Den Bleek op vlak van communicatie ook wel wat verkeerd. “De stad verkondigt dat de burgers hun droomideeën kunnen kenbaar maken, terwijl diezelfde stad via Messenger de burger afblokt met de melding dat er geen zwembad meer komt. Het is onbegrijpelijk dat Regionaal Landschap dergelijk communicatief wanbeleid blijft verdragen. Op de inspiratiedag van 22 juli was duidelijk verkondigd dat alle ideeën konden”, aldus Geert Van Damme van actiecomité ‘Den Dok Blijft’. “Misschien kan heel de site worden omgetoverd tot een sprookjesbos, want om sprookjes uit de mouw te schudden ontbreek het bij het stadsbestuur niet aan inspiratie”, klinkt het nog.

“Het comité haalt twee zaken door elkaar”, repliceert schepen van Sport Véronique Fontaine (Open Vld). “Op het eerste participatiemoment is inderdaad tegen de inwoners gezegd om wild te gaan in hun ideeën en geen rekening te houden met budget en meer, maar dat niet alles zal kunnen. Bepaalde richtlijnen uit het BPA dat voor de site geldt, zorgen voor restricties. Voorstellen die onmogelijk zijn, zullen er door de werkgroep worden uitgefilterd. We hebben al van in het begin gezegd dat het niet de bedoeling is om het zwembad te heropenen, maar wel om de site een nieuwe invulling te geven.”