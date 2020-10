Actiecomité Den Dok Blijft stapt uit overleg toekomstproject Den Bleek: “Geen garanties gekregen dat zwembad blijft” Frank Eeckhout

07 oktober 2020

09u32 2 Geraardsbergen Actiecomité De Dok Blijft stapt uit het overleg over de toekomst van site Den Bleek. “Wij blijven overtuigd dat de herinrichting van de site Den Bleek perfect combineerbaar is met het behoud van Den Dok als openluchtzwembad. De conceptnota die nu voorligt, biedt hieromtrent echter geen garanties", motiveert Geert Van Damme deze beslissing.

Nadat het stadsbestuur in januari 2019 besliste om het openlucht zwembad op site De Bleek te sluiten, verzamelden enkele voorstanders van het open dok zich in een actiecomité. De stad beloofde wel een participatietraject uit te tekenen voor de toekomst van de site. In de hoop het zwembad alsnog te redden, stapte Actiecomité Den Dok mee in dat overlegorgaan. Ruim een jaar houdt het echter op voor de actievoerders. “Tijdens het traject ervoeren we te veel ontgoochelingen. In het overleg wordt met voorstel in rekening genomen behalve het open houden van het zwembad. Leden van de kerngroep mogen niet over het project communiceren. Dat recht is exclusief voorbehouden voor het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, dat de opdracht kreeg om dit participatietraject uit te werken en uit te voeren. Onze opmerkingen worden daarin dood gezwegen. Dat zijn maar enkele van de zaken die ons tegen de borst stoten. En aangezien er in de conceptnota geen garanties staan dat het zwembad behouden blijft, stappen we uit het overlegcomité. Dat wil echter niet zeggen dat we de strijd opgeven. Integendeel, buiten de kerngroep blijven we ijveren voor een sociale, groene en gezonde samenleving en blijven de hand hiervoor uitsteken", zegt Geert Van Damme.