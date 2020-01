Actiecomité Den Dok Blijft dient aanvraag in voor pop-up bar aan Den Bleek Frank Eeckhout

13 januari 2020

13u05 0 Geraardsbergen Actiecomité De Dok Blijft heeft een aanvraag ingediend om de cafetaria aan Den Bleek in Geraardsbergen deze zomer in te richten al pop-up bar. “Het wordt een bar aan de Dender, met allures van een strandbar, waar ook wordt gedacht aan optredens en een openlucht-cinema", vertelt Marleen Francq, één van de trekkers van het actiecomité.

Een jaar geleden besliste het stadsbestuur om het openlucht zwembad aan Den Bleek te sluiten omdat het niet rendabel was. Enkele tegenstanders van deze beslissing verzamelden zich al gauw in Actiecomité Den Dok Blijft en voeren al een jaar strijd tegen deze sluiting. Hun maandelijkse protesten bij de gemeenteraad blijven voorlopig zonder resultaat. Niets wijst er immers op dat het stadsbestuur die beslissing gaat terugdraaien. Integendeel, samen met het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen tekende de stad een participatietraject uit om de site een nieuwe invulling te geven.

Omdat de heropening van de site nog een tijd op zich kan laten wachten, wil Actiecomité De Dok Blijft deze zomer terug voor leven zorgen aan Den Bleek. “We hebben bij de dienst Economie een aanvraag ingediend om de voormalige cafetaria in te richten als pop-up bar. Als dat niet kan, opteren we voor een andere locatie op de site. Uit het participatietraject leren we immers dat alle leden van de kerngroep vinden dat er opnieuw een cafetaria moet zijn op de site. Omdat een herinrichting van de site nog niet voor meteen is, willen wij deze lente al aan der slag", zegt Marleen Francq.

Actiecomité De Dok Blijft betreurt dat bezoekers van Den Bleek de voorbije zomer nergens terecht konden om iets te drinken. “De zomer van 2019 was bijzonder heet en aan den dok was er geen mogelijkheid om te verfrissen, te relaxen of iets te consumeren. Dat is trouwens al jaren zo want de stad liet alle mogelijkheden voor een ernstige uitbating van de cafetaria onbenut. Daarom dienden we nu zelf een aanvraag in. Het enthousiasme is al groot, zowel bij de actievoerders als bij de potentiële klanten. De pop-up bar moet uitgroeien tot de place-to-be voor jong en oud. Het is niet alleen de bedoeling dat er een drankje kan worden genuttigd. Er zullen ook socio-culturele en sportieve activiteiten georganiseerd worden. We mikken uiteraard ook op fietsers en wandelaars. Binnenkort gaan we aan de slag met onze drankenkaart. We hopen dus dat het antwoord van de stad niet lang op zich laat wachten", besluit Francq.

De dienst Economische Zaken beloofde voor het einde van de maand januari een antwoord te geven aan het actiecomité.