Acht inbraken op vier dagen tijd in Solleveld en Waaienberg Koen Moreau

11 november 2019

13u49 72 Geraardsbergen De omgeving van de wijk Waaienberg/Solleveld in Goeferdinge werd de voorije week zwaar geteisterd door inbraken.

“Van woensdag 6 november tot zaterdag 9 november werd er acht keer ingebroken”, vertelt communicatieverantwoordelijke Karolien De Turck van de politiezone Geraardsbergen en Lierde. Zo goed als alle inbraken gebeurden op momenten dat de bewoners niet thuis waren. “De daders verschaften zich meestal toegang door een raam of deur in te slaan of te forceren. Ze zijn vooral uit op cash geld, juwelen en elektronica waaronder gsm’s, tablets en smartphones.”

De politie houdt extra toezicht in de buurt en roept bewoners op extra alert te zijn. Wie iets verdacht opmerkt, belt best meteen het noodnummer 101.