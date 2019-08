Acht gezinnen uit zelfde wijk slachtoffer van inbrekers: “Zelfs teenslippers hebben ze meegenomen” Frank Eeckhout

27 augustus 2019

16u20 56 Geraardsbergen In wijk de Steenbakkerij in Geraardsbergen hebben acht gezinnen inbrekers over de vloer gekregen. “Dinsdagochtend omstreeks 3 uur werden we gewekt door onze buren. Zij hadden de inbrekers op heterdaad betrapt en kwamen kijken of de dieven ook bij ons hadden ingebroken. Bij ons hebben ze zelfs de teenslippers van mijn partner meegenomen", getuigt Nina Frans.

Wijk de Steenbakkerij in Geraardsbergen wordt nog maar eens opgeschrikt door inbrekers. Een paar maanden geleden viseerden inbrekers enkele BMW’s. Deze keer sloegen ze toe in acht woningen. Overal verschaften ze zich op dezelfde manier toegang tot de huizen. “Ze verhitten de sloten en als het pvc gesmolten is, trekken ze de sloten eruit. Hierdoor zijn ze overal geruisloos binnengeraakt. Wij slapen boven de achterdeur. Door de warmte stond het raam op onze slaapkamer open en toch hebben we niets gehoord", vertelt Nina Frans.

Samen met haar partner woont Nina in een aaneengesloten blok met twee gesloten en twee halfopen woningen. “In elk van die vier woningen werd ingebroken. Ze kropen over de omheiningen in de tuinen om via de achterdeur in te breken. Bij ons gingen ze aan de haal met een handtas van Armani, een zonnebril van Ray Ban, een laptop, geld uit mijn handtas en een enveloppe met 250 euro. Dat geld had ik al apart gestoken om dit weekend mijn verjaardag te vieren. Zelfs de teenslippers van mijn partner hebben ze meegenomen. Andere handtassen, onze bank- en identiteitskaarten een een jas hebben ze in de tuin achtergelaten. Van de politie mochten we niets aanraken tot de mensen van het labo weg waren. Daardoor hebben we zelfs geld moeten lenen om sigaretten te kopen", zegt Nina.

Buurt afgespeurd

De inbrekers werden uiteindelijk betrapt bij de buren van Nina. “We hoorden gestommel beneden en mijn man is meteen opgestaan. Hij betrapte de inbrekers en riep mij toe om de politie te bellen. Hij is hen nog achternagelopen maar raakte hen kwijt. Amper vier minuten later was de politie al ter plaatse. Zij hebben meteen de buurt afgespeurd en zijn later teruggekeerd met een speurhond. Tijdens hun vlucht heeft één van de inbrekers zijn sigaretten verloren. Even verderop zijn ze ook nog tegen een regenpijp gelopen", getuigt de buurvrouw.

Op camerabeelden van maandagavond en maandagnacht zijn twee jonge mannen en een witte bestelwagen te zien. “Die bestelwagen is hier maandagavond om 19.30 uur door de wijk gereden. Ook maandagnacht is de bestelwagen opgemerkt. Omdat de twee jonge mannen een pet droegen, is hun gezicht niet goed te zien. Hopelijk levert het onderzoek van de politie toch iets op. De schrik zit er hier immers goed in. In denk dat ik deze nacht in de zetel slaap", geeft Nina nog mee.

Diefstalpreventie

Het onderzoek naar de inbraken wordt gevoerd door de federale gerechtelijk politie. Politie Geraardsbergen/Lierde geeft wel nog een tip voor haar inwoners. “Wij beschikken over enkele diefstalpreventieadviseurs. Zij geven onze inwoners tips om hun woning te beveiligen. Een afspraak maken kan veel onheil voorkomen", zegt korpschef Jurgen De Landsheer.