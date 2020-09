Aanschuiven voor buitenklassen in Middenschool Frank Eeckhout

15 september 2020

11u04 1 Geraardsbergen Door de mooie nazomer is het aanschuiven om gebruikt te maken van de buitenklassen in Middenschool Geraardsbergen. “Binnen elk vak zijn er immers items die geschikt zijn voor een buitenles”, stelt dirtecteur Betty Gierts vast.

De Middenschool is een MOS-school. MOS staat voor Milieuzorg op School en is een gezamenlijk initiatief van zeven partners: de Vlaamse overheid, de vijf Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. MOS helpt leerkrachten en directies om van hun school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. “Duurzame ontwikkeling, milieu, klimaat en energie zijn enkele thema’s waarmee de school en de leerlingen in onze twee buitenklassen aan de slag gaan. In de buitenklassen hebben we elektriciteit en wifi voorzien. Met de zomerse temperaturen van de laatste dagen genieten de leerlingen van de buitenlucht in een groene omgeving. Het regent dan ook reservaties voor de buitenklassen”, zegt de directeur.