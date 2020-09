900 kilo vlees voor consumptie in beslag genomen Frank Eeckhout

23 september 2020

07u49 2 Geraardsbergen Bij een verkeerscontrole samen met VLABEL en het Agentschap Wegen en Verkeer heeft politie Geraardsbergen/Lierde maar liefst 900 kilo vlees, bestemd voor consumptie, in beslag genomen. “Onze agenten merkten dat het vlees niet voldeed aan de hygiënische voorschriften en haalden er het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen bij", laat korpschef Patrice De Mets weten.

De verkeersdienst van de Lokale Politie Geraardsbergen/Lierde voerde op maandag 21 september een verkeerscontrole uit. Deze verkeersactie was (deels) in samenwerking met externe partners VLABEL en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De controle vond plaats aan het schooltje langs de N8 in Ophasselt en ter hoogte van het kruispunt met de N8 en de Tabakslaan. De agenten schreven 16 boetes uit voor het gebruik van de gsm achter het stuur en twee boetes voor te zwaar geladen vrachtwagens. Het vlees dat bij de controle werd in beslag genomen, werd vernietigd.