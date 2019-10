78 908 euro voor energiebesparende werken in ‘t Karmelieten Frank Eeckhout

28 oktober 2019

06u02 1 Geraardsbergen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) voorziet 78.908 euro voor energiebesparende werken in het Sint-Catherinacollege, campus Karmelieten, in Geraardsbergen.

Schoolgebouwen hebben – zeker in de herfst en de winter – heel wat energie nodig om alle leslokalen te verwarmen en te verlichten. Dat zorgt voor heel wat CO2-uitstoot én voor een serieuze elektriciteitsfactuur. Het loont dus dubbel om te investeren in energiebesparende maatregelen op school: het is goed voor het milieu en goed voor de portemonnee van de scholen. Via een oproep van Agion tekende het Sint-Catherinacollege in op subsidies om het schrijnwerk en de verwarming te vernieuwen. Hierdoor wordt de school groener en verkleint de energiefactuur.