750 leerkrachten van GO! scholengroep 20 leren bij over innovatief onderwijs op SETT-beurs Frank Eeckhout

04 november 2019

11u54 0 Geraardsbergen De gezamenlijke pedagogische studiedag van de GO! scholengroep 20 in Zuid-Oost-Vlaanderen kreeg dit schooljaar een originele invulling. 750 personeelsleden woonden de SETT-beurs bij in Flanders Expo.

De SETT-beurs is een groots evenement over de toekomst van het onderwijs in Vlaanderen met prestigieuze sprekers en een technologiebeurs waar de laatste digitale ontwikkelingen aan bod kwamen. De scholengroep was niet alleen in grote getale aanwezig om bij de leren, maar leverde met verschillende sprekers en de toekomstklas ook een mooie, inhoudelijke inbreng aan het evenement. Algemeen directeur Isabelle Truyen vertelde over de onderwijstransformaties ,die plaatsvinden in de scholengroep en hoe je leerkrachten en directeurs mee op sleeptouw kan nemen in een innovatietraject.

Daarnaast gaven Jana De Geyter en Bram De Geeter samen met directeur Brecht Persoons toelichting over de AGORA-klas van het GO! Atheneum Geraardsbergen waar leerlingen zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving. Tot slot konden de bezoekers van de beurs met eigen ogen zien hoe leerlingen van de KAZ-klas van het GO! atheneum Herzele elke dag aan de slag gaan in een innovatieve leeromgeving. Hun klaslokaal werd volledig nagebouwd als toekomstklas op de SETT-beurs. Voor de leerlingen was het “business as usual”: werken aan hun weekplanningen en geïnteresseerde bezoekers te woord staan.