61 miljoen investeren om Geraardsbergen levendig en aantrekkelijk te houden Frank Eeckhout

17 december 2019

16u30 20 Geraardsbergen Om Geraardsbergen levendig en aantrekkelijk te houden, gaat het stadsbestuur de komende vijf jaar 61 miljoen euro investeren. Met bijna 1.700 euro ligt de schuld per inwoners nochtans al vrij hoog in de Oudenbergstad. “Investeren blijft broodnodig, zeker als we onze stad aantrekkelijk en levendig willen houden. Ondanks zware investeringen blijven onze financiën gezond", zegt burgemeester Guido De Padt. Wij lichten enkele speerpunten uit de meerjarenplanning toe.

Het meerjarenplan voorziet 500.000 euro voor een burgerbegroting en 300.000 euro voor burgerinitiatieven. “Dat zijn als het ware witte pagina’s die we samen met onze inwoners invullen. Vrijwilligersinitiatieven zijn de hoekstenen van onze samenleving. Vrijwilligerswerk is inspirerend, versterkt als mens en draagt bij tot een warme samenleving. Projecten in die aard verdienen dus een financieel steuntje. We voeren ook de strijd tegen eenzaamheid op. Zo komen er huisbezoeken bij alle 75+’ers en wordt er ook een telefonisch meldpunt in het leven geroepen", zegt schepen Kristin Vangeyte.

Sterkere sociale dienst

Geraardsbergen gaat een tandje bijsteken in de strijd tegen armoede. “We komen tegemoet aan de basisbehoeften van onze kwetsbare gezinnen. De werking van onze sociale dienst wordt verder versterkt. Een streng maar rechtvaardig beleid stoelt op de gelijke behandeling van iedereen en bijkomende steun voor de zwaksten. We zetten onder meer in op een intensievere aanpak van de stijgende schuldenproblematiek en de wachtlijst voor schuldbeheer", gaat schepen David Larmuseau verder.

Groot stadsmuseum

Schepen Ann Panis gaat er dan weer prat op dat er niet bespaard wordt op cultuur. “Integendeel. We gaan voor een ambitieus kunstenbeleid. We maken dossiers op om het maken van matten aan de Vlaamse Lijst van Immaterieel Cultureel Erfgoed toe te voegen. De stadsmusea brengen we onder één dak in een overkoepelend stadsmuseum in de Vredestraat. En we stellen onze ondergrondse gangen uit WO II open voor het publiek. Om Geraardsbergen te promoten op toeristisch vlak investeren we in een nieuwe 360-graden website waar de bezoeker een virtueel bezoek kan brengen aan gebouwen waar ze normaal geen toegang toe hebben”, vertelt ze.

Sporten voor iedereen

“We blijven Geraardsbergen op de kaart zetten als wielerstad. “We doen dit voortaan tegen een zo laag en verantwoord mogelijke prijs", belooft schepen Véronique Fontaine. We zetten in op ‘sporten voor iedereen’. We realiseren dit door een goede samenwerking met sportverenigingen en andere partners. We werken ook meer sportmogelijkheden voor kansengroepen uit. We leggen de focus op de uitbouw van een laagdrempelige sportinfrastructuur zoals loopomlopen en mountainbikeroutes. In functie van onze economische ontwikkeling gaan we ook over de stadsgrenzen kijken. Door de vele ondernemersruimten net over de Waalse stadsgrens biedt dit opportuniteiten zowel naar vestigingsmogelijkheden als naar jobcreatie in de regio. Het is noodzakelijk om te zorgen voor optimale woon-werkverbindingen naar deze werkplekken.”

Vergroening

Vergroening, geveltuintjes en groendaken moeten bijdragen aan een gezondere omgeving en moeten de leef- en luchtkwaliteit in de stad verhogen. “Het stimuleren van ontharding en aanplanten van tuinen en voortuinen hebben een positieve invloed op de klimaateffecten. Ook de begraafplaatsen verdienen een groener, moderner en toegankelijk kader om het aangenamer te maken op deze rustplaatsen. We voorzien de opmaak en opstart van ons Natuurbeheerplan. We doen hierbij aan bosuitbreiding en voorzien de creatie van een stadsrandbos door het Arduinbos en het Boelarebos met elkaar te verbinden. En om sluikstorten aan te pakken gaan we mobiele camera’s inzetten", vertelt schepen Martine Duwyn.

Veilige speelruimtes

Voor kinderen voorziet het stadsbestuur extra bescherming. “Zo bewaken we de laagdrempeligheid van onze speelpleinwerking. We investeren in veilige speelruimtes in de deelgemeenten. Elk kind en elke jongere moet zich thuis voelen in Geraardsbergen. Een plek in de stad voor iedereen. Via het ‘ondersteuningsreglement kinderopvang’ blijven we de startende onthaalouders financieel ondersteunen. De oprichting van het ‘Lokaal loket kinderopvang’ zal - samen met alle kinderopvanginitiatieven in Geraardsbergen - ervoor zorgen dat aanstaande ouders ondersteund worden in hun zoektocht naar gepaste kinderopvang. Via het KOALA-project pakken we de drempels die kwetsbare ouders ervaren bij kinderopvang specifiek aan. Ook in onze Kunstacademie zetten we speciaal in op een sterk zorgbeleid en op de aanpak van kwetsbare leerlingen", vult schepen Fernand Van Trimpont aan.

We willen sterk inzetten op het gebruik van technische hulpmiddelen om de veiligheid van de burger te verhogen en de werking van onze hulpdiensten integraal aan te pakken door camera’s bij te plaatsten op cruciale plekken. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld)

Veiligheidsgevoel verhogen

De veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners zijn een belangrijke focus en vergen een integrale aanpak. “We willen kort op de bal spelen bij signalen van overlast om frustraties snel weg te werken. We willen sterk inzetten op het gebruik van technische hulpmiddelen om de veiligheid van de burger te verhogen en de werking van onze hulpdiensten integraal aan te pakken door camera’s bij te plaatsen op cruciale plaatsen. Naast de financiële middelen en ondersteuning die wordt verleend aan de politie, ook op het vlak van bestrijding van drugs, zetten we in op extra begeleidingsmogelijkheden bij verslavingsproblematiek, in het bijzonder voor kinderen van ouders met een afhankelijkheidsproblematiek (KOAP)", zegt burgemeester Guido De Padt.

Open communicatie

In heel dit verhaal is een open en proactieve communicatie over de dienstverlening en beleidsbeslissingen cruciaal. “We communiceren meer doelgroepgericht via de verschillende communicatiekanalen, met een uitgewerkt sociale mediabeleid. De burger kan bij ons terecht met al z’n vragen (telefonisch, digitaal, persoonlijk contact). Op een gestructureerde manier werken we aan permanente verbetering van zowel werking, (digitale) dienstverlening als klanttevredenheid", gaat schepen Veerle Mertens verder.

Verkeersveiligheid

Het stadsbestuur investeert ook in haar wegennet. “Er zijn belangrijke investeringen voorzien voor aanleg en onderhoud van wegen, voet- en fietspaden. Het is de bedoeling om gefaseerd de kwaliteit van ons wegennet te verbeteren. We hebben prioritaire aandacht voor veilige fiets- en voetpaden en oversteekplaatsen. Elke schoolomgeving zal bekeken en geëvalueerd worden op vlak van verkeersveiligheid, met focus op de zwakke weggebruiker", besluit schepen Mertens.