560 jaar Manneken Pis in Geraardsbergen: afsluitende feestavond in Arjaantheater Frank Eeckhout

29 november 2019

09u31 0 Geraardsbergen Het Geraardsbergse Manneken Pis vierde dit jaar zijn 560ste verjaardag en dat wordt op woensdag 11 december gevierd met een afsluitende feestavond in het Arjaantheater.

Het Broederschap van het Geraardsbergs Manneken-Pis had dit jaar heel wat te vieren. Het Manneken Pis bestaat 560 jaar en het broederschap en het museum vierden hun 35ste verjaardag. Na de tentoonstelling die te zien was in het Toeristisch Infokantoor deze zomer en het opnemen van het eerste vrouwelijke bestuurslid, willen ze het jaar in schoonheid afsluiten. “Op de feestavond in het Arjaantheater wordt een speciale postzegel voorgesteld met bijhorende postkaart en een speciale editie van het tijdschrift de Belleman. Zoals we gewend zijn van Chauffeurken zal hij op ludieke wijze een overzicht geven van het broederschap, het museum en het Manneken Pis doorheen de jaren. De muzikale omkadering gebeurt door John Roets en vrienden. Als kers op de taart toont het Broederschap hun kersverse film op groot scherm. De broederschapsleden werden een volledig jaar gevolgd door een filmploeg en het resultaat kan je op 11 december bewonderen", laat schepen Ann Panis weten.