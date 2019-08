50 fietsers beboet voor negeren fietspad Frank Eeckhout

08 augustus 2019

10u49 5 Geraardsbergen Politie Geraardsbergen/Lierde heeft in de maand juli 50 fietser beboet omdat die niet op het fietspad reden.

Vorige maand was het verkeersthema “Fietser of wielertoerist? Wees geen egoïst!”. Dit thema werd door middel van een poll gekozen door de bevolking. Tijdens de maand juli werden door de lokale politie Geraardsbergen/Lierde gerichte controles uitgevoerd op het respecteren van de verkeersregels door fietsers. Dat resulteerde in 50 bekeuringen.