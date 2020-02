50.000 euro voor renovatiewerken aan parochiale centra en ontmoetingscentra Frank Eeckhout

28 februari 2020

13u09 6 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen heeft vorig jaar 50.000 euro aan subsidies gegeven aan parochiale centra en ontmoetingscentra in Geraardsbergen. “ Ook in de komende jaren maken we werk van de ondersteuning en het laagdrempelig houden van het verenigingsleven via de investeringstoelagen aan de ontmoetingscentra. Omdat dit voor de vrijwilligers die er gebruik van maken van onontbeerlijk belang is", zegt schepen Kristin Vangeyte (Open Vld).

Veel dorpsraden, dorpen en verenigingen maken gebruik van parochiezalen of ontmoetingscentra. Dit maakt een groot deel van hun werking uit in de deelgemeenten. Vaak zijn kleine verenigingen de stuwende kracht achter de ‘herleving’ van deze gebouwen en zorgen ze onmiskenbaar voor ‘ontmoeten’ in die deelgemeenten. “Omdat de infrastructuur vaak ondermaats is of was, hebben we ook tijdens dit meerjarenplan werk gemaakt om voor de ondersteuning van ontmoetingscentra de nodige budgetten vrij te maken voor renovatiewerken aan die centra. De vrijwilligers die gebruik maken van de ontmoetingscentra verdienen immers al onze waardering. De renovatiewerken van de parochiale centra gaan voornamelijk over de aankoop van een brandhaspel, herstellen van een dak, verlichten met led-technologie, renoveren van sanitair, toiletten en lavabo’s, vervangen van dubbel glas, gevelrenovatie, aankoop rail en motor voor podiumgordijnen, aankoop vaatwasmachine, elektriciteitsinstallatie aanpassen en nieuwe keukeninrichting”, zegt schepen Kristin Vangeyte.