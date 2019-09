450.000 euro voor herstellen van betonvakken en asfaltwegen Frank Eeckhout

10 september 2019

17u26 7 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen trekt bijna 450.000 euro uit voor de herstelling van een aantal betonvakken en asfaltwegen.

“De betonvakken in een aantal straten binnen groot-Geraardsbergen moeten dringend worden hersteld. Het gaat om betonvakken in de Kastanjestraat, Schoolstraat, Molendreef, Middenstraat, Pastorijstraat en de Watermolenstraat", somt schepen van Openbare Werken Veerle Mertens (CD&V) op. Daarnaast worden ook een aantal asfaltwegen aangepakt. “Die werken vinden plaats in de Oudenaardestraat, Korendries, Volderstraat, Watermolenstraat, Verbondenenstraat en de Vissenholstraat. We groeperen deze werken om een zo goed mogelijke prijs te verkrijgen bij de aannemers", motiveert schepen Mertens de herstellingswerken.