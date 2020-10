44.000 euro voor nieuwe verwarmingsinstallatie Sint-Catherinacollege afdeling Moerbeke Frank Eeckhout

10u14 0 Geraardsbergen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert 44095,71 euro in Vrije Basisschool Sint Catharinacollege in Moerbeke. Het geld wordt gebruikt om de verwarmingsinstallatie te vernieuwen.

Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Deze investeringsgolf komt ook Geraardsbergen ten goede. “Investeringen in het onderwijs zijn nodig voor het welzijn van de Geraardsbergse jeugd. We zijn dan ook dankbaar dat ook een deel wordt geschonken aan het Sint-Catherinacollege in Moerbeke”, zegt voorzitter van N-VA Geraardsbergen Gabriël Schaut.