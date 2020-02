39-jarige cannabisteler krijgt 37 maanden cel en ziet opbrengst van 125.000 euro verbeurd verklaard LDO

13 februari 2020

14u17 0 Geraardsbergen H.V.L. (39) moet 37 maanden naar de cel omdat hij in vijf huurwoningen in Zottegem, Geraardsbergen, Ninove en Wallonië cannabisplantages heeft opgebouwd. De rechter legt hem ook een boete van 16.000 euro op en verklaart 125.000 euro verbeurd. Dat is de opbrengst die de plantages hebben opgeleverd.

De man met Braziliaanse roots woonde een tijd in Nederland, maar kwam naar België om er een handeltje in cannabis op te zetten. Om de plantages te laten draaien, tapte hij elektriciteit en water af en hij gebruikte valse bankafschriften en loonfiches om de woningen te kunnen huren. Nadat zijn plantage in de Oudenaardsestraat in Geraardsbergen werd ontdekt, stelde de politie vast dat de Braziliaan ook op vier ander locaties cannabisplanten kweekte. De man kon leven van zijn plantages, de oogst verkocht hij in Nederland. Hij neemt zich voor om na zijn straf opnieuw te verhuizen naar Nederland om daar een legale job te zoeken. Naast H.V.L. is ook een tweede beklaagde veroordeeld. Hij kwam af en toe helpen en krijgt één jaar cel en een boete van 8.000 euro. Hij kwam niet opdagen in de rechtbank en staat geseind.