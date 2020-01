39-jarige Braziliaan leeft van cannabisplantages: “Ik heb mijn les geleerd, ik wil terug naar Nederland” LDO

30 januari 2020

13u59 0 Geraardsbergen Een 39-jarige man uit Brazilië riskeert een celstraf van veertig maanden en een boete van 8.000 euro omdat hij op een vrij professionele manier cannabis heeft gekweekt in vijf huurwoningen in Geraardsbergen, Zottegem, Ninove en Wallonië.

H.V.L. heeft een adres in Amsterdam, maar huurde in België ook verschillende woningen. Daar kweekte hij cannabisplanten om de oogst nadien te verkopen in Amsterdam. Het handeltje van de man werd ontdekt toen in de Oudenaardsestraat in Geraardsbergen water van onder de voordeur liep door een waterlek. Er werden op dat moment 260 cannabisplanten aangetroffen in de woning. Het onderzoek dat daarop volgde, bracht nog vier cannabisplantages aan het licht, onder meer in Ninove en Zottegem waar in totaal meer dan duizend plantjes werden aangetroffen.

“Sinds augustus 2018 was de beklaagde voltijds bezig in de plantages. Hij gebruikte valse loonfiches om de huurcontracten af te sluiten en hij tapte elektriciteit en water af”, verduidelijkt de procureur. Hij vordert een celstraf van veertig maanden en een boete van 8.000 euro. Het vermogensvoordeel dat de man haalde met zijn handel, kan ook verbeurd verklaard worden. Er is wel discussie over het exacte bedrag dat de beklaagde heeft verdiend. Volgens zijn advocaat gaat het om maximum 92.820 euro, volgens het parket om 316.000 euro.

Tegenstrijdig

De advocaat van de man benadrukt dat zijn cliënt alleen werkte en slechts af en toe hulp kreeg van een vriend, die ondertussen geseind staat en een celstraf van één jaar riskeert. “Van een criminele vereniging is geen sprake, want zoiets vraagt een bepaalde structuur en dat is hier niet het geval. Mijn cliënt heeft gewoon een job gecreëerd om een inkomen te hebben. Ondertussen heeft hij schuldinzicht en beseft hij dat zoiets hier niet kan en mag.”

De beklaagde drukt ook zelf zijn spijt uit aan de water- en elektriciteitsmaatschappij en huiseigenaars die hij heeft benadeeld, maar hij vindt de wetgeving rond cannabis wel verwarrend. “Het is een beetje tegenstrijdig, want in sommige landen wordt cannabis als een geneesmiddel gezien en in andere landen is het een drug. Ondertussen heb ik mijn les wel geleerd, dus wil ik graag terugkeren naar Nederland. Daar heb ik al enkele jobaanbiedingen.” De man wil aan de slag als schrijnwerker of elektricien, want daar is hij blijkbaar goed in. “Zelfs de politie merkte op dat de plantages heel goed en professioneel waren aangelegd”, geeft zijn advocaat nog mee. De man kent op 13 februari zijn straf.