37.500 euro voorschot betaald, maar appartement nooit gebouwd Oplichtersduo uit Geraardsbergen opnieuw voor de rechter Cedric Matthys

25 oktober 2019

12u00 2 Geraardsbergen Een duplex met drie ruime slaapkamers in Schendelbeke. Dat hadden de gebroeders V.S. beloofd aan Carry De Wilde. Ze betaalde 37.500 euro voorschot, maar het appartement in de deelgemeente van Geraardsbergen werd nooit gebouwd. Na negen jaar komt er eindelijk een finale uitspraak in het Gentse hof van beroep.

“Achteraf gezien, had ik het vanop voorhand moeten weten”, zegt slachtoffer Carry De Wilde. “Ik zag de annonce voor het eerst bij een immokantoor. Toen ik meer info vroeg, zei de verkoopster dat ze er zelf het fijne nog niet van wist. Ze gaf me de gegevens van de gebroeders V.S en ik nam contact op. Het klonk allemaal erg goed. De plannen leken ok en ook de prijs viel redelijk mee.”

Resem uitvluchten

Daarna moest het allemaal plots snel gaan. De Wilde betaalde in 2010 37.500 euro voorschot, waarna de loze beloftes begonnen. “We kregen mailtjes waarin ons keer op keer beloofd werd dat de werken zouden beginnen”, zegt De Wilde. “De ene keer was het zogezegd bouwverlof, de andere keer was er een probleem met de gemeente.”

Toen Carry De Wilde zelf op onderzoek uitging, viel uiteindelijk de bom. “Mijn verbazing was héél groot toen architect en aannemer mij vertelden dat ze niks meer van jou horen”, lezen we in een mailtje dat De Wilde op 19 april 2010 naar de gebroeders V.S. stuurde. “Zelfs nog geen telefoontje (…) Daar begrijp ik niks van.”

Chique kostuum

In de rechtszaal wees de advocaat van een van de broers richting de bankencrisis als oorzaak. Volgens hem hadden de beklaagden de situatie fout ingeschat. Ze zouden enkel ongeluk gehad hebben, maar dat trok het Openbaar Ministerie in twijfel. Enkel voor de aankoop van de grond ging het duo een lening aan. Voor de bouw van de appartementen zijn ze zelfs nooit naar de bank gestapt.

Het lijkt intussen duidelijk dat de gebroeders bewust met het geld aan de haal wilden gaan. Toch houdt hen dat niet tegen om tot op vandaag te pochen met hun rijkdom. “Ik hoorde dat een van de broers nog steeds rondloopt met een chique kostuum in de vip-tent van Ronde van Vlaanderen”, zegt De Wilde. “Dat zet uiteraard kwaad bloed.”

Tweede slachtoffer

“Toen ik ontdekte dat ik al mijn geld kwijt was, ben ik er echt ziek van geweest. In het begin had ik slaapproblemen, maar op een bepaald moment moet je gewoon het verleden achter jou laten. Van al het geld heb ik intussen nog maar 300 euro teruggezien. Ik ben uiteindelijk niet verhuisd en woon nog steeds in de woning waar ik vroeger woonde. Ik hou me eerlijk gezegd niet meer bezig met de zaak. Ik ben het geld kwijt, het zij zo.”

Net als Carry De Wilde betaalde ook een tweede slachtoffer een voorschot. Hij raakte 27.750 euro kwijt. De rechtbank van eerste aanlag oordeelde al dat de gebroeders V.S. het geld moeten terugbetalen aan beide slachtoffers. Eén van de broers zit echter in schuldbemiddeling. Het is dan ook weinig waarschijnlijk dat het geld ooit terecht zal komen. Op 8 november weten we welke straf het Gentse hof van beroep uitspreekt.