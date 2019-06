30.000 wielerfans verwacht voor tourpassage over Muur Frank Eeckhout

28 juni 2019

14u56 0 Geraardsbergen Geraardsbergen verwacht maar liefst 30.000 wielerfans voor de passage van de Tour de France over de Muur. “De hele dag zetten we een drone in om het wielerfeest te monitoren. Als we zien dat de capaciteit op de Kapelmuur bereikt is, sluiten we de twee toegangswegen af", zegt Jurgen De Landsheer, korpschef van politiezone Geraardsbergen/Lierde.

Een helling van derde categorie. Het duidt op de waarde die de organisatoren van de Tour de France hechten aan de mythische kasseihelling in Geraardsbergen. “De renner die hier op zaterdag 6 juli als eerste de top bereikt, mag enkele uren later de bolletjestrui aantrekken. Na de Muur trekt het peloton ook nog over de Bosberg, een helling van vierde categorie. We zijn dan ook trots dat de doortocht in Geraardsbergen door de organisatie naar waarde wordt geschat. En boven alles, de strijd om de eerste bolletjestrui belooft voor spektakel te zorgen", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Dagvullend programma

De Ronde van Frankrijk in Geraardsbergen is echter meer dan alleen maar de passage van ‘s werelds grootste rittenkoers. “Met Festival Pedal, bieden we een dagvullend programma aan voor het hele gezin. We zetten bovendien in op voldoende kwaliteitsvolle facilitaire omkadering. In de stad worden drie fanzones ingericht met aandacht voor elk type wielerfan: de gezellige terrassen van de grote markt, de familiezone op de Vesten en een feestpodium aan de kapel zijn de drie hotspots van de dag. De wedstrijd is op elk van die plaatsen ook volledig te volgen op grote schermen. De hoogtepunten van de dag worden ongetwijfeld om de passage van de tourkaravaan om 11 uur en de doortocht van de renners tussen 13 en 13.25 uur”, zegt Maarten Fontaine van Cravat Events.

Totaalbeleving

In samenwerking met het stadsbestuur van Geraardsbergen, wil organisator Cravat Events een totale eventbeleving creëren. “Met een leuke branding in retrostijl, vieren we de eerste overwinning van Eddy Merckx ook mee in Geraardsbergen en kleden we de stad feestelijk aan. Voor de echte wielerfans is ook de promotionele omkadering van enkele profteams en wordt de hele dag muzikaal opgevrolijkt van op het podium tijdens Studio Koersvelo. Het BMX Freestyle team komt langs, we zoeken de Lotto Fan of the Day, ontmoeten enkele spetterende artiesten en theateracts en geven live commentaar bij het verloop van de wedstrijd", geeft Fontaine nog mee.

Op 6 juli wordt het parcours afgesloten om 9.30 uur. Om de verkeersstroom naar het centrum in goede banen te leiden, worden enkele randparking voorzien. “Er is een parking op wandelafstand ter hoogte van de terreinen van Ksv Geraardsbergen. Daarnaast zijn er ook nog parking op De Gavers en in Moerbeke. Van daaruit worden de wielerfans met een gratis shuttledienst naar ons centrum gebracht", vult Wouter Duhau, evenementenverantwoordelijke van de stad Geraardsbergen nog aan.