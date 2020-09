30.000 euro uit noodfonds Vlaamse regering gaat naar burgerinitiatieven Frank Eeckhout

03 september 2020

10u33 1 Geraardsbergen Geraardsbergen reserveert 30.000 euro uit het coronanoodfonds jeugd, sport en cultuur van de Vlaamse regering voor burgerinitiatieven. “Per aanvraag voorzien we maximum 3.000 euro”, zegt schepen van B urgerparticipatie en Dorpsraden Kristin Vangeyte (Open Vld).

Met deze ondersteuning hoop de schepen inwoners van de stad ruimte te geven om initiatieven te nemen, los van een lidmaatschap van sportraad, cultuurraad en jeugdraad. “De verenigingen hebben al recht op een tegemoetkoming. Maar daarnaast zijn er in onze stad ook heel wat inwoners die graag iets willen organiseren, maar buiten de subsidies voor verenigingen vallen. Dat kan voor jeugdinitiatieven zijn of sport of cultuur of voor de samenleving in haar geheel. Met dit reglement hopen we inwoners van onze stad een stuk tegemoet te komen”, zegt schepen Kristin Vangeyte.

Het project moet gericht zijn op inwoners van Geraardsbergen, georganiseerd worden door een inwoner en plaatsvinden op het grondgebied van de stad. “Het project moet open staan voor iedereen en zich focussen op toegankelijkheid, ook op vlak van eventuele toegangsprijzen. Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van sport, jeugd, cultuur en samenleving geven advies en het college neemt een beslissing binnen de vier weken. Daarbovenop wordt tot het einde van de dit jaar een reductie van 50 procent toegekend voor het gebruik van de Spiraal", geeft de schepen nog mee.