21 zwartrijders beboet bij grootschalige buscontrole Frank Eeckhout

18 september 2019

16u40 1 Geraardsbergen Bij een grootschalige controleactie van politie Geraardsbergen/Lierde en vervoersmaatschappij De Lijn werden woensdagmorgen maar liefst 21 zwartrijders betrapt.

De controles vonden plaats aan bushaltes in de Gaverstraat en de Weverijstraat. De actie was hoofdzakelijk gericht tegen zwartrijden. Aan de actie namen 9 controleurs van de Lijn en 4 politie-inspecteurs deel. In totaal werden 7 bussen en 459 reizigers gecontroleerd. Controleurs van De Lijn stelden 21 processen-verbaal op voor zwartrijden. Alle 7 chauffeurs van De Lijn dienden een ademtest af te leggen. Zij waren allemaal ‘Safe’.