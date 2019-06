18.000 euro boete voor zaakvoerster die mannen in het zwart laat werken in haar winkels Lieke D'hondt

06 juni 2019

12u05 2 Geraardsbergen De zaakvoerster van twee nachtwinkels en één gewone winkel in Geraardsbergen moet een effectieve boete van 18.000 euro betalen omdat ze drie mannen in het zwart en tegen een hongerloon liet werken in haar zaak.

De vrouw uit Denderleeuw liet de mannen zonder arbeidsovereenkomst werken in haar winkels. Ze stonden er achter de toonbank en hielden de winkels zelfstandig open. Ze verdienden tussen 3,75 en 4,8 euro per uur. Ze werkten bovendien 8 uur per dag, zowel in de week als in het weekend. “Oneerlijke concurrentie en economische uitbuiting”, bestempelt de arbeidsauditeur het zwartwerk. De rechter legt de vrouw nu een boete van 18.000 euro op.