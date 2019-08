11 kinderen getroffen door besmettelijke huidziekte in buitenschoolse kinderopvang Frank Eeckhout

08 augustus 2019

16u26 12 Geraardsbergen In de buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos in Onkerzele zijn minstens 11 kinderen getroffen door een besmettelijke huidziekte. “De opvang gaat maandag voor twee weken dicht. Tijdens die sluitingsperiode kan een grondig onderhoud van de lokalen en materialen gebeuren", zegt Katelijne Steenackers, preventieadviseur bij de stad Geraardsbergen.

Woensdag werd een besmettelijke huidziekte vastgesteld bij een groot deel van de kinderen in de buitenschoolse kinderopvang De Speeldoos in de Kampstraat. “De symptomen zijn rode blaasjes, bij sommige kinderen rond de neus en de mond, bij anderen met uitzaaiing over het lichaam. Na een tijdje barsten de blaasjes open en vormt zich een korstje. In eerste instantie werd gedacht aan impetigo of krentenbaard, maar na contact met de huisarts van een van de kinderen is het niet zeker of die diagnose de juiste is. Onderzoek van alle besmette kinderen moet hierover uitsluitsel geven", zegt Katelijne Steenackers.

De eerste vaststellingen dateren al van een paar weken geleden. Alle ouders zijn ondertussen ingelicht. “Besmette kinderen mogen niet meer naar de opvang komen zolang er besmettingsgevaar is en er geen behandeling opgestart is. Wij hebben aan de ouders gevraagd om hun kind te laten onderzoeken door de huisarts. Binnen de buitenschoolse kinderopvang worden de nodige veiligheids- en preventiemaatregelen genomen om verdere besmetting te voorkomen", gaat Steenackers verder.

De ouders krijgen ook wat raad mee om besmetting te voorkomen. “Besmette personen moeten zo veel mogelijk contact met kinderen vermijden. Goede handhygiëne is van cruciaal belang om verspreiding tegen te gaan. Daarbij kan desinfecterende zeep op basis van chloorhexidine worden gebruikt. Krabben is absoluut af te raden. Nagels dienen kortgeknipt te worden om krabletsels met verdere uitbreiding van de infectie te vermijden. Gebruik steeds propere handdoeken en washandjes om het kind te wassen. Andere gezinsleden mogen deze handdoeken en washandjes niet gebruiken. Ook raden wij aan om speelgoed, tafels, stoelen en ander meubilair te reinigen met zeepwater en om de kleding dagelijks te wassen. Verder hebben wij aan onze kinderverzorgsters de raad gegeven om vroeger alarm te slaan bij dergelijke symptomen", besluit Katelijne Steenackers.