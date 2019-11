100 jaar Digno Garcia: een muzikaal feest Frank Eeckhout

20 november 2019

14u34 0 Geraardsbergen “Wat een muzikaal feest! Mijn vader Digno had zich geen mooiere 100ste verjaardag kunnen voorstellen.” Met dit dankwoord sloot zoon Diego tweemaal de show af in een uitverkocht JC De Spiraal in Geraardsbergen. Concertband Cecilia Geraardsbergen blikt terug op een feilloze organisatie van dit prachtig dubbelconcert.

Met ‘Guantanamera’ bracht Concertband Cecilia Geraardsbergen een wervelend eerbetoon aan de nog steeds populaire en onsterfelijke muziek van Digno Garcia. Het Trio Los Carios verraste jong en oud met enkele wereldhits zoals ‘Costa Brava’, ‘La Felicidad’ en de mooie harpsolo ‘La Luna de Ascension’, de latere Vlaamse hit ‘Hemelsblauw’ van Will Tura. De charismatische crooner Yannick Bovy pakte met het bombastische ‘Cry Me a River’ meteen de nokvolle zaal in. Zijn prachtige stem en covers van Nat King Cole, The Beatles en Michael Bublé bracht iedereen in ‘a deep latin mood’. Vanop een 2 meter hoge showtrap met als achtergrond een prachtig verlicht retro-decorgordijn toverde charmeur Yannick als verrassing de Geraardsbergse Emma De Quick tevoorschijn. Hun duet ‘Quando, Quando’ werd hét kippenvelmoment van de avond.

Dirigent Dominic Reynders en zijn 70-koppige muzikale bende, voor de gelegenheid versterkt met het percussiecombo van de Geraardsbergse Kunstacademie, verraste met muzikale parels zoals ‘Santana: a Portrait’, ‘Mambo N°5’ en ‘El Cumbanchero’ als perfecte afsluiter. De wereldhit ‘Guantanamera’ kon uiteraard niet ontbreken. Tijdens dit bisnummer, en met een staande ovatie van een tevreden publiek, werden alle muzikale sterren van dit uniek jubileumconcert terecht in de bloemetjes gezet.