“Terug met de scooter over de smalle baantjes van de Vlaamse Ardennen om de renners te zien: Zalig!” Frank Eeckhout

16 april 2020

17u25 0 Geraardsbergen Als er één man reikhalzend uitkijkt naar de herstart van het wielerseizoen dan is het wel Luc Van Steenberge uit Geraardsbergen. De man maakt er een sport van om tijdens de live uitzending van de wedstrijden zoveel mogelijk op hert scherm te komen met zijn spandoek van Circus-Wanty Goubert. “Ik ga superblij zijn als ik mijn scooter terug van stal kan halen om over de smalle baantje van de Vlaamse Ardennen te cruisen", zegt Luc.

Luc Van Steenberge volgde dit wielerseizoen de vier wedstrijden die in Belgie gereden zijn: de Omloop, Kuurne-Brussel-Kuurne, GP Samyn in Wallonie en de GP Jean-Pierre Monseré. “Ik hoop echt dat er vanaf 1 augustus terug wedstrijden in België zullen gereden worden. Anders zie ik het wielerjaar 2020 als een verloren jaar. Hopelijk blijft de koers in de toekomst nog even toegankelijk als vandaag. Gaan supporters nog toegelaten worden in de nabijheid van de teambussen? Gaan er nog supporters aan de start en aankomst mogen staan? Gaan we nog op de hellingen kunnen plaatsnemen? Heel veel vragen die momenteel nog niet beantwoord zijn. Ik kijk er echt wel naar uit om terug de geur van de massageolie te ruiken op de benen van de renners. Normaal doe ik elk jaar alle klassiekers en semi-klassiekers in Belgie, Nederland en Frankrijk. En dit jaar zal ik zeker trachten nog zoveel mogelijk koersen te doen die nog georganiseerd worden. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix staan bovenaan mijn lijstje. De laatste week van de Tour de France ga ik ook proberen volgen met de tijdrit op La Planche de Belle Fille in het slotweekend. Milaan San Remo , Strade Bianché en Lombardije laat ik aan mij voorbij gaan uit schrik voor het coronavirus daar”, vertelt Luc.

De wielerfanaat is dolblij dat hij in het najaar alsnog over de smalle baantjes van de Vlaamse Ardenne kan cruisen met zijn scooter. “De wegen afsnijden om de renners zo vaak mogelijk te zien: het is een echte passie. Ik ken de streek dan ook als mijn broekzak. Normaal ging de Italiaanse renner Andrea Pasqualon van Circus-Wanty-Gobert een weekje voor de Ronde bij mij komen wonen maar door de sluiting van de grenzen is dit ook niet kunnen doorgaan. Ik was van plan om hem hier de streek met de verschillende bergjes beter te leren kennen met het oog op die Ronde. Gelukkig zijn er de heruitzendingen van de wielerklassiekers waardoor ik toch nog een beetje dat koersgevoel heb", besluit Luc.