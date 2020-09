‘t Karmelieten stuurt leerlingen niet enkel tijdens de pauzes de natuur in Frank Eeckhout

09 september 2020

13u51 0 Geraardsbergen In ‘t Karmelieten in Geraardsbergen genieten de leerlingen niet enkel tijdens de pauzes van de groene schoolomgeving. “Onze leerlingen krijgen ook les in openlucht", laat Marijke Malfroidt weten.

Het Sint-Jozefsinstituut, beter gekend als ‘t Karmelieten, ligt midden in een groene oase in het centrum van Geraardsbergen. En daar maakt de school in tijden van Corona, dankzij het mooie weer, gretig gebruik van. “In tijden waarin zuurstof een gegeerd goed geworden is, zijn wij er fier op een groene school te zijn. De leerlingen kunnen niet alleen tijdens de pauzes een frisse neus halen, ze kunnen ook genieten van aangename, gezonde buitenlessen. Die zijn dan ook een welgekomen en gegeerde afwisseling voor de leerlingen”, stelt Marijke Malfroidt vast.